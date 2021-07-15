غانتس يطلب تعزيز ميزانية الجيش الإسرائيلي بمليارات الشواكل لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، طلب من موظفي وزارة المالية تعزيز ميزانية الجيش بمليارات الشواكل.وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن غانتس طلب زيادة ميزانية الجيش لتعزيز قدراته على القيام بهجوم محتمل في إيران، مؤكدًا على أنه لا خيار أمام "إسرائيل" سوى تعزيز قدراتها العسكرية، على حد تعبيره.وأضاف: "لا خيار لإسرائيل سِوَى تعزيز قدراتها العسكرية، اذا أرادت التصدي للتهديد لأكبر الموجه ضدها وهو امتلاك ايران لأسلحة نووية".