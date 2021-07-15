شؤون فلسطينية

أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس، على النحو التالي:

أولًا: أسعار الخضروات:

7 كيلو البندورة  = 10 شيكل

5 كيلو خيار حمامات  = 10 شيكل

4 كيلو خيار بلدي = 10 شيكل 

6- 8 كيلو بطاطس بلدية  = 10 شيكل

كيلو باذنجان  = 2 شيكل

أوقية ورق عنب  = 2 شيكل

كيلو فلفل رومي  = 2 شيكل

كيلو زنجبيل أخضر  = 20 شيكل 

قلقاس = 6 شيكل 

أوقية ثومة = 2 شيكل

كيلو ملوخية  = 2 شيكل

كيلو كوسا = 3.5 شيكل

كيلو لوبيا  = 4 شيكل

كيلو بصل بلدي  = 1.7 شيكل

كيلو بصل أحمر  = 2 شيكل 

كيلو فلفل أخضر  = 4 شيكل

كيلو قرع أصفر  = 2 شيكل 

خس (كبير) = 2 شيكل

ملفوف أحمر =  3 شيكل

3 كيلو ليمون   = 10 شيكل

كيلو جزر  = 2 شيكل 

ثانيًا: أسعار الفواكه:

كيلو موز  = 4  شيكل

3 كيلو تفاح  = 10 شيكل

كيلو تفاح أمريكي = 7 شيكل 

كيلو كيوي  = 7 شيكل

8 كيلو شمام  = 10 شيكل 

كيلو عنب أسود  = 8 شيكل  

كيلو رمان  = 6 شيكل 

10 كيلو بطيخ  = 10 شيكل 

كيلو خوخ  = 6 شيكل  

كيلو مشمش  = 8 شيكل  

كيلو سنطروزة  = 5 شيكل 

كيلو مانجا  = 6 شيكل  

كيلو عنب  = 4 شيكل 

ثالثًا: أسعار الدجاج واللحوم:

كرتونة بيض = 11 شيكل 

كيلو دجاج =  10 إلى 12 شيكل

كيلو لحمة كبيرة =  33 شيكل إلى 38 شيكل

كيلو لحمة بتلو =  38 إلى 42 شيكل.

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