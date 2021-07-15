المطور يفتتح ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير الوطني السادس للتنوع البيولوجي

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس سلطة جودة البيئة الأستاذ جميل المطور ورشة عمل خاصة لمناقشة ومراجعة مسودة التقرير الوطني السادس للتنوع البيولوجي، اليوم في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بالبيرة، بحضور ممثلي عدد من المؤسسات الشريكة من ذوي الاختصاص.وأكد المطور خلال الافتتاح بأن إعداد التقرير الوطني السادس يأتي في إطار التزام دولة فلسطين في الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي (CBD) وهو تطبيق للاستراتيجية العالمية لصون التنوع البيولوجي (2011-2020) من قبل فلسطين كدولةطرف في الاتفاقية، والتقليل من أسباب فقد التنوع البيولوجي على المستوى الوطني وعلى وجه الخصوص وأهداف أيشي العشرين.وأشار بان سلطة جودة البيئة تتطلع إلى تحميل المسؤولية الفردية والجماعية وننظر إلى شركائنا من الخبراء والمختصين والباحثين وصناع القرار في تنفيذ العديد من الأنشطة لحماية البيئة والمحميات الطبيعية، مثنيا على دور كافة الشركاء في إعداد هذا التقرير الذي يعد إنجازا هاما قياسا مع تجارب الدول المحيطة الذي يفتح أمامنا مشاريع بيئية هامة.وشكر المطور جهازي الضابطة الجمركية والشرطة البيئية والأجهزة الأمنية كافة لمساندتهم لسلطة جودة البيئة في ملاحقة عمليات التهريب للنفايات الإسرائيلية إلى دولة فلسطين وفي إنفاذ القانون لحماية مكونات التنوع البيولوجي والبيئة.وأضاف بأن موقع فلسطين الجغرافي منحها تنوعا كبيرا في الطبيعة والتضاريس والجغرافيا فهي تضم أنظمة بيئية ومناخية مختلفة وخصائص فريدة ومناطق غنية بالتنوع الحيوي مما جعلها بلدا متميزا تهوي إليها جميع الأمم على مر العصور.