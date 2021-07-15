البحرية المغربية تنقذ 344 مهاجرًا

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة "ماب" المغربية الرسمية، بأن قوات البحرية الملكية للبلاد أنقذت مؤخرا أكثر من 340 مهاجرا.ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن "وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية في المحيط الأطلسي وحوض الأبيض المتوسط، قدمت، خلال الفترة ما بين 10 و14 يوليو الجاري، المساعدة لـ344 مرشحا للهجرة غير الشرعية".وأضاف المصدر أن أغلبهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وأن "من بينهم نساء وأطفال كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية".وتابع المصدر ذاته أن "هؤلاء الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل إعادتهم إلى الموانئ القريبة بالمملكة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل".