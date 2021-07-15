دولي

(كورونا عالميا): 4 ملايين و75 ألف وفاة و189 مليونا و178 ألف إصابة

(كورونا عالميا): 4 ملايين و75 ألف وفاة و189 مليونا و178 ألف إصابة
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين ونحو 75 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 189 مليوناً وأكثر من 178 ألف اصابة، تعافى منهم 172 مليون وما يزيد عن 805 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 554 ألف و510 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,715 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,574 وفاة)، واندونيسيا (991 وفاة)، وروسيا (786 وفاة)، والأرجنتين (610 وفيات)، والهند (580 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (57,664 إصابة)، واندونيسيا (54,517 إصابة)، وبريطانيا (42,302 إصابة)، والهند (41,854 إصابة)، وأميركا (35,447 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها خلال الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (623,838 وفاة)، والبرازيل (537,498 وفاة)، والهند (412,019 وفاة)، والمكسيك (235,507 وفيات)، والبيرو (194,752 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,848,068 إصابة)، والهند (30,987,880 إصابة)، والبرازيل (19,209,729 إصابة)، وروسيا (5,857,002 إصابة)، وفرنسا (5,829,724 إصابة).

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