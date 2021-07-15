دولي

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة اسرائيلية في ولاية نيوجرسي

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة اسرائيلية في ولاية نيوجرسي
رام الله - دنيا الوطن
بدأت التحضيرات لمنع سفينة شركة "زيم" الإسرائيلية من الرسو وتفريغ حمولتها في ميناء مدينة اليزابث في ولاية نيوجيرسي الأميركية مطلع الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة امتدادا لحملات ايقاف السفن الاسرائيلية ومنعها من التفريغ حمولتها التي انطلقت مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية، وقام خلالها المتضامنون من منع تفريغ حمولتها في ولايتي واشنطن وكاليفورنيا.

وكانت سلطات مدينة سياتل بولاية واشنطن قد اعتقلت نحو 10 متظاهرين قبل ثلاثة أسابيع حاولوا منع تفريغ سفينة اسرائيلية تسلّلت خلسة في ساعات الصباح الباكر للميناء.

يشار إلى مئات المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية قد تجمعوا الشهر الماضي في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية لمنع سفينة شحن إسرائيلية من تفريغ حمولتها فيه.

أخبار ذات صلة

غانتس يطلب تعزيز ميزانية الجيش الإسرائيلي بمليارات الشواكل لهذا السبب

غانتس يطلب تعزيز ميزانية الجيش الإسرائيلي بمليارات الشواكل لهذا السبب

الكشف عن تفاصيل رسالة أردوغان إلى إسرائيل بشأن إعادة العلاقات والتوسط بقضية الأسرى

الكشف عن تفاصيل رسالة أردوغان إلى إسرائيل بشأن إعادة العلاقات والتوسط بقضية الأسرى

إسرائيل: والد الضابط الأسير هدار غولدن يوجه رسالة لـ &#34;نفتالي بينت&#34;

إسرائيل: والد الضابط الأسير هدار غولدن يوجه رسالة لـ "نفتالي بينت"

الاتحاد الأوروبي: 90% من الفيروسات المنتشرة ستكون من نوع (دلتا)

الاتحاد الأوروبي: 90% من الفيروسات المنتشرة ستكون من نوع (دلتا)

إيطاليا: الإصابات اليومية بـ(كورونا) فوق الـ2000 لأول مرة منذ شهر

إيطاليا: الإصابات اليومية بـ(كورونا) فوق الـ2000 لأول مرة منذ شهر

الأمم المتحدة: عدد القتلى المهاجرين بالبحر ازداد أكثر من الضعف في 2021

الأمم المتحدة: عدد القتلى المهاجرين بالبحر ازداد أكثر من الضعف في 2021

شاهد: اندلاع حريق في مستودع بمحطة &#34;أمير كبير&#34; للبتروكيماويات جنوب إيران

شاهد: اندلاع حريق في مستودع بمحطة "أمير كبير" للبتروكيماويات جنوب إيران

حسن روحاني: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

حسن روحاني: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الاحتلال يهدم مساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية

الاحتلال يهدم مساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية

المطور يفتتح ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير الوطني السادس للتنوع البيولوجي

المطور يفتتح ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير الوطني السادس للتنوع البيولوجي

الاحتلال يعتقل مواطنًا من الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنًا من الخليل

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

قطاع غزة: أربع إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: أربع إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان

منوعات

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: مايا دياب تثير الجدل بهدية دينا الشربيني لها من مصر

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: الكويت تمنع روان بن حسين من وداع والدتها.. لهذا السبب

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

شاهد: مي العيدان تُحرج إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة عن زواجها الجديد

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

بعد أزمة طلاقها.. مي حلمي تصدم جمهورها بخبر زواجها الجديد وهوية عريسها

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

شاهد: منى زكي تثير الجدل بما قالته عن أحمد حلمي

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

تعرف على خطيب هاجر أحمد الذي أثار الجدل

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد الخلافات.. شاهد كيف ردّت زينة على اتّهامات نيللي كريم لها

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر &#34;حسبي الله فيهم&#34;.. ما القصة؟

بعد أزمته الصحية.. هاني شاكر "حسبي الله فيهم".. ما القصة؟

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

شاهد: أحمد عز يستفز الجمهور بتعليقه على أحد المراسلين

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

بعد أزمة الطلاق.. المحكمة تثبت نسب أطفال هالة صدقي لها.. ومصير زوجها صادم

عربي

الرئيس الجزائري: فلسطين في ضمير ووجدان كل جزائري ولن نتخلى عنها وعن شعبها

الرئيس الجزائري: فلسطين في ضمير ووجدان كل جزائري ولن نتخلى عنها وعن شعبها

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية