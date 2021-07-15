الكشف عن تفاصيل رسالة أردوغان إلى إسرائيل بشأن إعادة العلاقات والتوسط بقضية الأسرى

كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) اليوم الخميس، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أرسل مؤخرًا رسائل إلى إسرائيل مفادها أن تركيا مهتمة بإعادة العلاقات معها.





ووفق الصحيفة فإن الرئيس التركي عرض على تل أبيب العمل كوسيط مع حمـاس لدفع قضايا مهمة، مثل قضية الأسرى والمفقودين.





وأضافت: أن هذه الرسائل نقلها السفير التركي لدى الولايات المتحدة، مراد مرجان، الذي يعتبر من أقرب الأشخاص إلى أردوغان.





وحسب الصحيفة، فقد قال مسؤولون إسرائيليون مؤخرًا إن تل أبيب لن تطبع علاقاتها مع تركيا، ولن تعيد سفيرًا إلى أنقرة طالما أن الأخيرة لا تقطع الطريق على أنشطة الجناح العسكري لحركة حماس في اسطنبول.

رام الله - دنيا الوطن