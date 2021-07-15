إسرائيل: والد الضابط الأسير هدار غولدن يوجه رسالة لـ "نفتالي بينت"
موقع والا العبري:
وجه سيمحا غولدين، والد الضابط هدار غولدين الأسير في قطاع غزة، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت.
وقال وفق ما نقل موقع (والا): "أدعو رئيس الوزراء إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، افعل الأشياء بشكل مختلف، ضع عودة الجنود كشرط لكل شيء، كشروط لدخول الأموال إلى القطاع، كشرط لأي اتفاق تهدئة".
وأضاف: "يجب أن يكون أولاً وقبل كل شيء إعادة هدار وأورن من ساحة المعركة، لقد فشلنا لمدة سبع سنوات في هذا وحان وقت الإصلاح" .
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