دولي

إسرائيل: والد الضابط الأسير هدار غولدن يوجه رسالة لـ "نفتالي بينت"

إسرائيل: والد الضابط الأسير هدار غولدن يوجه رسالة لـ "نفتالي بينت"
توضيحية
موقع والا العبري:
وجه سيمحا غولدين، والد الضابط هدار غولدين الأسير في قطاع غزة، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت.

وقال وفق ما نقل موقع (والا): "أدعو رئيس الوزراء إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، افعل الأشياء بشكل مختلف، ضع عودة الجنود كشرط لكل شيء، كشروط لدخول الأموال إلى القطاع، كشرط لأي اتفاق تهدئة".

وأضاف: "يجب أن يكون أولاً وقبل كل شيء إعادة هدار وأورن من ساحة المعركة، لقد فشلنا لمدة سبع سنوات في هذا وحان وقت الإصلاح" .

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