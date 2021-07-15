إسرائيل: والد الضابط الأسير هدار غولدن يوجه رسالة لـ "نفتالي بينت"

موقع والا العبري:

وجه سيمحا غولدين، والد الضابط هدار غولدين الأسير في قطاع غزة، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت.





وقال وفق ما نقل موقع (والا): "أدعو رئيس الوزراء إلى عدم تكرار أخطاء الماضي، افعل الأشياء بشكل مختلف، ضع عودة الجنود كشرط لكل شيء، كشروط لدخول الأموال إلى القطاع، كشرط لأي اتفاق تهدئة".



