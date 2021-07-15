قطاع غزة: أربع إصابات في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة بغزة، بأن هناك حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





ونوهت عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن التي تم استهدافها، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر أثناء السير في تلك المناطق.





وسُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير نتج عنها إصابتان متوسطة في غزة، وإصابتان بجراح طفيفة في الوسطى، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن