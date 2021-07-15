نتيجة ماس كهربائي.. السيطرة على حريق اندلع بإحدى غرف مستشفى غزة الأوروبي



بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: "اندلع حريق ناتج عن ماس كهربائي في مكيف احدى غرف مبنى الأورام الجديد المخصص لمرضى كوفيد19 بمستشفى غزة الأوروبي، وقد تم السيطرة على الحريق، واخلاء المرضى بشكل آمن الى مبنى آخر".





رام الله - دنيا الوطنتمكنت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة، من السيطرة على حريق عرضي، اندلع، الليلة، داخل إحدى غرف مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس جنوبي قطاع غزة، وقد جرى إجلاء المرضى وتأمينهم في أقسام أخرى.وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، في تصريح نشر على موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني الالكتروني، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحريق ناتج عن تماس كهربائي، ولافتة إلى أن الفرق المختصة تواصل الفرق التحقيق والمتابعة للحادث.