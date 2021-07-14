شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء ثلاثة شبان أحدهم مصاب بعد الاعتداء عليهم في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال بدعم فرقة من المستعربين قاموا باعتقال 3 شبان من حي بئر أيوب ببلدة سلوان بعد الاعتداء عليهم.

وشهد الحي مواجهات مع قوات الاحتلال تخللها قيام الشبان بإحراق كاميرات المراقبة التابعة للاحتلال.

وتصدى الشبان لقوات الاحتلال والمستعربين بإطلاق وابل من المفرقعات النارية.

كما أصيب عدد من المواطنين بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوتية وغازية والرصاص المعدني. 

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وعبر سنوات خلت، سلمت طواقم بلدية الاحتلال 6817 أمر هدم قضائي وإداري لمنازل في أحياء البلدة، بالإضافة إلى أوامر إخلاء لـ53 بناية سكنية في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين.

يشار إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين ويمنع البناء غير المرخّص، دخل في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل عشرات من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم عائلة الأسير شلبي

الاحتلال يعتقل عشرات من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم عائلة الأسير شلبي

دعوات للنفير والحشد على جبل صبيح رداً على اعتقالات الاحتلال

دعوات للنفير والحشد على جبل صبيح رداً على اعتقالات الاحتلال

المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام ديان كورنر

المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام ديان كورنر

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

جهود فلسطينية اردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

جهود فلسطينية اردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

الرجوب: ملف إعمار غزة على سلم أولويات الحكومة والسلطة مستعدة لإجراء تعديلات لحماية الحريات

الرجوب: ملف إعمار غزة على سلم أولويات الحكومة والسلطة مستعدة لإجراء تعديلات لحماية الحريات

إصابة أربعة مواطنين بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لخربة &#34;أم جمال&#34; بالأغوار

إصابة أربعة مواطنين بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لخربة "أم جمال" بالأغوار

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر لحملة شهادة التطعيم

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر لحملة شهادة التطعيم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان

الاحتلال يعتقل عشرات من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم عائلة الأسير شلبي

الاحتلال يعتقل عشرات من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم عائلة الأسير شلبي

دعوات للنفير والحشد على جبل صبيح رداً على اعتقالات الاحتلال

دعوات للنفير والحشد على جبل صبيح رداً على اعتقالات الاحتلال

المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام ديان كورنر

المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام ديان كورنر

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

جهود فلسطينية اردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

جهود فلسطينية اردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

إصابة أربعة مواطنين بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لخربة &#34;أم جمال&#34; بالأغوار

إصابة أربعة مواطنين بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لخربة "أم جمال" بالأغوار

تحطم طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال الضفة الغربية

تحطم طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال الضفة الغربية

منوعات

نيللي كريم تهاجم زينة &#34;ليس من أخلاقها&#34;.. ما القصة؟

نيللي كريم تهاجم زينة "ليس من أخلاقها".. ما القصة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

عربي

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال لحزب الله: بالحرب المقبلة ستقابلون جيشاً سيقاتل باستماته أكثر من أي وقت

الاحتلال لحزب الله: بالحرب المقبلة ستقابلون جيشاً سيقاتل باستماته أكثر من أي وقت

الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون

الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون