المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام ديان كورنر

وفي بداية اللقاء، أعرب د. المالكي عن تطلعه الى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، متمنياً أن يتم ترجمته بالتضامن مع حقوق شعبنا المشروعة ودعمها في المحافل الدولية.





بدورها، عبرت القنصل العام كورنر عن سعادتها بالمهام الجديدة الموكلة اليها، مؤكدةً على موقف بلادها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأنها ستعمل بكل طاقاتها من أجل تعزيز وتطوير العلاقات البريطانية-الفلسطينية وعلى كافة المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.



وفي نهاية اللقاء تمنى د. المالكي للقنصل العام كورنر النجاح في مهامها الجديدة، مشيراً الى ان وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامها، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وحضر اللقاء رئيس المراسم في الوزارة السفير عبير الرمحي، مستشار أول إيهاب الطري، مدير دائرة أوروبا الغربية، سكرتير ثاني ربا إبراهيم من مكتب الوزير.



رام الله - دنيا الوطنتسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة عن أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام، ديان كورنر.