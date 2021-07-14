شؤون فلسطينية

المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام ديان كورنر

المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام ديان كورنر
رام الله - دنيا الوطن
تسلم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، صباح اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة عن أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام، ديان كورنر.

وفي بداية اللقاء، أعرب د. المالكي عن تطلعه الى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، متمنياً أن يتم ترجمته بالتضامن مع حقوق شعبنا المشروعة ودعمها في المحافل الدولية.

بدورها، عبرت القنصل العام كورنر عن سعادتها بالمهام الجديدة الموكلة اليها، مؤكدةً على موقف بلادها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومؤسساته، وأنها ستعمل بكل طاقاتها من أجل تعزيز وتطوير العلاقات البريطانية-الفلسطينية وعلى كافة المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية.

وفي نهاية اللقاء تمنى د. المالكي للقنصل العام كورنر النجاح في مهامها الجديدة، مشيراً الى ان وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامها، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء رئيس المراسم في الوزارة السفير عبير الرمحي، مستشار أول إيهاب الطري، مدير دائرة أوروبا الغربية، سكرتير ثاني ربا إبراهيم من مكتب الوزير.

أخبار ذات صلة

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان

الاحتلال يعتقل عشرات من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم عائلة الأسير شلبي

الاحتلال يعتقل عشرات من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم عائلة الأسير شلبي

دعوات للنفير والحشد على جبل صبيح رداً على اعتقالات الاحتلال

دعوات للنفير والحشد على جبل صبيح رداً على اعتقالات الاحتلال

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

جهود فلسطينية اردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

جهود فلسطينية اردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

الرجوب: ملف إعمار غزة على سلم أولويات الحكومة والسلطة مستعدة لإجراء تعديلات لحماية الحريات

الرجوب: ملف إعمار غزة على سلم أولويات الحكومة والسلطة مستعدة لإجراء تعديلات لحماية الحريات

إصابة أربعة مواطنين بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لخربة &#34;أم جمال&#34; بالأغوار

إصابة أربعة مواطنين بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لخربة "أم جمال" بالأغوار

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر لحملة شهادة التطعيم

الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر لحملة شهادة التطعيم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان

القدس: الاحتلال يعتدي على ثلاثة شبان ويعتقلهم في سلوان

الاحتلال يعتقل عشرات من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم عائلة الأسير شلبي

الاحتلال يعتقل عشرات من طلبة بيرزيت بعد زيارتهم عائلة الأسير شلبي

دعوات للنفير والحشد على جبل صبيح رداً على اعتقالات الاحتلال

دعوات للنفير والحشد على جبل صبيح رداً على اعتقالات الاحتلال

المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام ديان كورنر

المالكي يتسلم أوراق اعتماد القنصل البريطاني العام ديان كورنر

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

جهود فلسطينية اردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

جهود فلسطينية اردنية مشتركة لتوفير الحماية للمسجد الأقصى

إصابة أربعة مواطنين بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لخربة &#34;أم جمال&#34; بالأغوار

إصابة أربعة مواطنين بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لخربة "أم جمال" بالأغوار

تحطم طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال الضفة الغربية

تحطم طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال الضفة الغربية

منوعات

نيللي كريم تهاجم زينة &#34;ليس من أخلاقها&#34;.. ما القصة؟

نيللي كريم تهاجم زينة "ليس من أخلاقها".. ما القصة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

عربي

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال لحزب الله: بالحرب المقبلة ستقابلون جيشاً سيقاتل باستماته أكثر من أي وقت

الاحتلال لحزب الله: بالحرب المقبلة ستقابلون جيشاً سيقاتل باستماته أكثر من أي وقت

الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون

الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون