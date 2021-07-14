شؤون فلسطينية

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى

أكثر من 230 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية فيه.

وأفادت مصادر مقدسية أن أكثر من 230 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بينهم 25 شرطيا وضابطا اقتحموا مصليات المسجد.

وفي سياق متصل، اقتحم عدد من المستوطنين محيط باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى، وشرعوا بأداء طقوس تلمودية استفزازية في المكان.

وشرع المستوطنون منذ الأسبوع الماضي باقتحام أكثر من منطقة داخل ساحات الأقصى، في سابقة خطيرة وعلى غير المعتاد، ما يجعل المسجد كاملًا مستباحًا لاقتحاماتهم.

ولأول مرة وصل المستوطنون إلى منطقة السور الشمالي للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، علما أنّ الاقتحامات لم تكن تمر من هذه المنطقة.

كما تعمد المستوطنون الصعود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة، بالتزامن مع طرد عدد من الشبان من قبل جنود الاحتلال وإخراجهم بالقوة بحجة أنهم يزعجون المستوطنين.

ويستعد المستوطنون لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك في الثامن من ذي الحجة والذي يتزامن مع ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل" كما يزعم المستوطنون.

ورصد التقرير الدوري للانتهاكات الإسرائيلية لشهر حزيران2021 الذي يعده المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (3373) انتهاكا.

وحسب التقرير، ارتكب الاحتلال والمستوطنون (23) اعتداء على دور العبادة والمقدسات، فيما اقتحم (1964) مستوطنا المسجد الأقصى المبارك.

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