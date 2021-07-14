الرجوب: ملف إعمار غزة على سلم أولويات الحكومة والسلطة مستعدة لإجراء تعديلات لحماية الحريات











رام الله - دنيا الوطناطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الأربعاء في رام الله، نائبة وزير خارجية إيطاليا مارينا سيريني على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.ووضع الرجوب سيريني في صورة العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء شعبنا في كافة المناطق وخاصة في القدس وحي الشيخ جراح وسلوان، والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية الهادف للقضاء على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة.واستعرض الرجوب خلال اللقاء الجهود التي تبذلها السلطة والقيادة الفلسطينية لإعادة إعمار قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، مؤكدا أن ملف إعادة الاعمار يأتي على رأس سلم أولويات الحكومة الفلسطينية.وأكد الرجوب على ضرورة العمل بشكل عاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وللوصول حل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن أي حل دون وجود أفق سياسي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال لا يمكن أن يحقق السلام في المنطقة.كما أطلع الرجوب سيريني على الجهود التي تبذلها القيادة مع جمهورية مصر لتشكيل حكومة وفاق وطني تتكفل بإعادة إعمار قطاع غزة، وتهيئ الظروف لإنجاز الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية وإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس.واكد الرجوب أن السلطة الفلسطينية مستعدة لإجراء كافة الإصلاحات اللازمة لحماية الحريات بما فيها حرية التعبير عن الرأي وتعزيز مفاهيم الديمقراطية واحترام سيادة القانون.بدورها أكدت سيريني دعم بلادها لحقوق الشعب الفلسطيني بإقامة الدولة والاستقلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وجددت استعادا بلادها للعمل على استئناف العمل لتحقيق السلام على أساس المبادرة الاسبانية-الإيطالية للسلام.كما أكدت أن أي دعم إيطالي لإعادة اعمار قطاع غزة لن يكون إلا من خلال السلطة الفلسطينية.