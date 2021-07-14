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الرئيس الجزائري: فلسطين في ضمير ووجدان كل جزائري ولن نتخلى عنها وعن شعبها

الرئيس الجزائري: فلسطين في ضمير ووجدان كل جزائري ولن نتخلى عنها وعن شعبها
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون: "إن الجزائر وشعبها سيبقون على الدوام إلى جانب فلسطين للأبد، وأن فلسطين وقضيتها العادلة ستبقى راسخة في وجدان وضمير كل جزائري وعربي، ولن نتخلى عنها وستبقى فلسطين هي قبلة سياسية ودينية للجزائر والعرب".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس تبون: "سنواصل وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني، والجزائر ستواصل الحفاظ على تعاملها مع فلسطين من خلال بوابة الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وقد جرى خلال الاتصال، التوافق بين الرئيسان، على استمرار التشاور والتواصل بين الجانبين، بشأن التحضير للقمة العربية القادمة.

بدوره، قدم الرئيس عباس، التهاني للرئيس تبون، بنجاح الانتخابات الجزائرية وتشكيل الحكومة، معتبرا ما تحقق إنجازا على طريق تحقيق الازدهار والتنمية للجزائر وشعبها الشقيق.

وشكر، الرئيس تبون والشعب الجزائري على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعطي صلابة وقوة للموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا الوطنية، مقدرا عاليا مساندة الجزائر التاريخية لفلسطين في جميع مراحل النضال الفلسطيني وفي المحافل الدولية كافة.

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