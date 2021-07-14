إصابة أربعة مواطنين بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لخربة "أم جمال" بالأغوار

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة مواطنين بغاز الفلفل، مساء اليوم الأربعاء، أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لخربة "أم الجمال" بالأغوار الشمالية، ويستولي على جرار زراعي لأحد المواطنين.وأفادت مصادر طبية، بأن أربعة مواطنين أصيبوا بغاز الفلفل خلال اقتحام الاحتلال لأم الجمال، تعاملت الطواقم الطبية معها ميدانيا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال استولى على جرار زراعي للمواطن محمود ارحيل كعابنة من سكان "أم الجمال".وفي السياق ذاته، داهم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بحماية قوات الاحتلال خيام المواطنين في منطقة "أم الجمال" بالأغوار الشمالية.وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال داهموا خيام المواطنين في "أم الجمال"، وهددوهم بالاستيلاء على الجرارات الخاصة بهم، وصهاريج المياه، ومعالف الماشية؛ بحجة أنها مناطق عسكرية.يشار إلى أن المستوطنين يعتدون بشكل دوري على المواطنين الفلسطينيين في أكثر من منطقة بالأغوار الشمالية.