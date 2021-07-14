الخارجية الفلسطينية تصدر إعلاناً بشأن السفر لحملة شهادة التطعيم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأردنية المختصة قررت فتح المنصة للتسجيل أمام المواطنين حملة شهادات التطعيم يوميا وذلك ابتداء من اليوم.وأضافت "الخارجية" أنه سيتم زيادة أعداد المواطنين تدريجيا على المنصة إلى حين الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات المطلوبة.وأكد السفير احمد الديك، في تصريح، وصل "دنيا الوطن"، أنه سيتم البدء بالسماح لحملة شهادات المطاعيم الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، بالدخول الى أراضي المملكة الأردنية من خلال معبر الكرامة دون إجراء فحص (PCR) لدى الوصول، شريطة التسجيل على المنصة، للحصول على (QR code) مجاني بدءاً من اليوم، وبشكل تدريجي شريطة إجراء فحص الـ (PCR) لدى مراكز الصحة الفلسطينية، وبنتيجة سلبية قبل 72 ساعة من المغادرة.