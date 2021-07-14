لجنة تنسيق الضائع: فتح معبر (كرم أبو سالم) الجمعة المقبل استثنائياً لإدخال هذه السلع

رام الله - دنيا الوطنأكدت اللجنة الرئاسة لتنسيق البضائع التابعة للادارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص، بموافقة الجانب الإسرائيلي بفتح معبر (كرم أبو سالم) التجاري جنوبي قطاع غزة، يوم الجمعة المقبل بشكل استثنائي.وأكدت اللجنة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتم ادخال السلع المتعلقة بعيد الأضحى، وهي الملابس والأحذية والقماش والشوكولاتة والأدوات المنزلية.وطالبت اللجنة، شركات القطاع الخاص، والمتخصصة بالسلع المذكورة أعلاه، لعمل اللازم عبر المنصة الخاصة بتنسيق البضائع.