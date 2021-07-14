الاتحاد الأوروبي: 90% من الفيروسات المنتشرة ستكون من نوع (دلتا)

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا، اليوم الأربعاء: "إن سلالة دلتا من فيروس (كورونا) ستشكل 90% من السلالات المنتشرة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية آب/ أغسطس".وأضافت الهيئة أن الحصول على جرعتين من اللقاحات المضادة للفيروس سيوفر الحماية من هذه السلالة سريعة الانتشار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت يوم الاثنين في تقرير لها أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تتدهور، متوقعة أن تتحول سلالة "دلتا" قريبا إلى النسخة المهيمنة في العالم.وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم. تم تسجيل هذا الارتفاع في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما جرى كذلك تصاعد مؤشر الوفيات بعد أن شهد تراجعا على مدى 10 أسابيع سابقة".وتعد سلالة "دلتا"، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل مقارنة مع مثيلاتها، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة.