قناة إسرائيلية تكشف عن حدث "خطير" خلال العدوان الأخير على قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن حادث جوي خطير حدث خلال المعركة الأخيرة على قطاع غزة، والتي انتهت قبل ما يقارب الشهرين.وأكدت القناة، أنه خلال الحادث، أطلقت القبة الحديدية، خلال المعركة، صاروخاً اعتراضياً عن طريق الخطأ نحو طائرة حربية تابعة لجيش الاحتلال، وأصابها بشظايا.وانتهت معركة (سيف القدس)، قبل شهرين، بعد تدخل من جمهورية مصر العربية، حيث اسفرت المعركة عن العديد من الشهداء الفلسطينيين والعشرات من الإصابات، بالإضافة الى تدمير المباني السكنية والابراج التي تضم المكاتب الصحفية والشركات الإعلامية، كذلك المقرات التابعة للأجهزة الأمنية.في المقابل قصفت المقاومة الفلسطينية، بعشرات الصواريخ من القطاع، تجاه مستوطنات غلاف غزة والقدس وتل أبيب وبئر السبع واسدود وسديروت وعسقلان، أسفرت عن إصابة العشرات والقتلى من بين المستوطنين الإسرائيليين، واستهداف المباني.