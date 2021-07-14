إيطاليا: الإصابات اليومية بـ(كورونا) فوق الـ2000 لأول مرة منذ شهر

رام الله - دنيا الوطنلأول مرة منذ أكثر من شهر، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد في إيطاليا عتبة الألفين.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الأربعاء عن رصدها 2153 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1534 إصابة أمس)، ما يمثل أكبر حصيلة في البلاد منذ الخامس من يونيو الماضي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وسجلت السلطات الصحية الإيطالية خلال اليوم الأخير 23 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه (كورونا) (مقابل 20 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 1079 مريضا للشفاء.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ(كورونا) التي تم رصدها في البلاد حتى اليوم أربعة ملايين و275846 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 127831 حالة وفاة و41700 حالة نشطة منها 1108 مرضى في المستشفيات بالإضافة إلى 151 آخرين في غرف العناية المركزة.