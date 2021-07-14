عربي

الإمارات تسجل أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل أربع حالات وفاة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 1529 إصابة جديدة و4 حالات وفاة بفيروس (كورونا)، خلال الـ24 ساعة الماضية .

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الأربعاء: "تم الكشف عن 1529 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في البلاد، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 654813 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة بفيروس (كورونا) المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة من جراء الفيروس 1880 حالة.

وأضافت الوزراة أنه تم إجراء 286676 فحصا جديدا للكشف عن المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1481 حالة جديدة لمصابين بفيروس (كورونا) المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 632775 حالة.

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الاحتلال لحزب الله: بالحرب المقبلة ستقابلون جيشاً سيقاتل باستماته أكثر من أي وقت

الاحتلال لحزب الله: بالحرب المقبلة ستقابلون جيشاً سيقاتل باستماته أكثر من أي وقت

الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون

الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون

السعودية: تحديد الفئة الوحيدة المسموح لها بالدخول للحرم المكي والمشاعر المقدسة

السعودية: تحديد الفئة الوحيدة المسموح لها بالدخول للحرم المكي والمشاعر المقدسة

مسؤول مصري: لإسرائيل تأثير بقضية &#34;سد النهضة&#34; لأنها تحلم أن تكون دولة مصب لنهرالنيل

مسؤول مصري: لإسرائيل تأثير بقضية "سد النهضة" لأنها تحلم أن تكون دولة مصب لنهرالنيل

لدى استقباله الحريري.. وزير الخارجية المصري يؤكد وقوف بلاده مع لبنان

لدى استقباله الحريري.. وزير الخارجية المصري يؤكد وقوف بلاده مع لبنان

انطلاق جسر جوي سعودي يحمل مساعدات طبية إلى تونس

انطلاق جسر جوي سعودي يحمل مساعدات طبية إلى تونس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إنجاح عقد مؤتمر دولي دعت إليه القيادة

رأفت يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إنجاح عقد مؤتمر دولي دعت إليه القيادة

قيادي بـ (حماس): معركة &#34;سيف القدس&#34; أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة في الضفة

قيادي بـ (حماس): معركة "سيف القدس" أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة في الضفة

غزة: &#34;التشريعي&#34; يقر مشروع قانون التنفيذ الشرعي بالقراءة الأولى

غزة: "التشريعي" يقر مشروع قانون التنفيذ الشرعي بالقراءة الأولى

&#34;الديمقراطية&#34;: افتتاح سفارة الامارات بتل أبيب لن يسبغ الشرعية على دولة الاحتلال

"الديمقراطية": افتتاح سفارة الامارات بتل أبيب لن يسبغ الشرعية على دولة الاحتلال

أبو بكر: القرصنة العلنية لأموال المقاصة لن تزيدنا إلا تمسكاً بدعم الأسرى وعائلاتهم

أبو بكر: القرصنة العلنية لأموال المقاصة لن تزيدنا إلا تمسكاً بدعم الأسرى وعائلاتهم

&#34;التربية&#34; تناقش مع الشركاء خطة الدعم الصحي لطلبة القدس

"التربية" تناقش مع الشركاء خطة الدعم الصحي لطلبة القدس

&#34;الصحة&#34; بغزة تدعو المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن (18 عاماً) لتلقي لقاح (كورونا)

"الصحة" بغزة تدعو المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن (18 عاماً) لتلقي لقاح (كورونا)

&#34;يذكرنا بحرب لبنان&#34;.. قائد وحدة المستعربين يكشف تفاصيل اشتباك مسلح قبل يومين بجنين

"يذكرنا بحرب لبنان".. قائد وحدة المستعربين يكشف تفاصيل اشتباك مسلح قبل يومين بجنين

منوعات

نيللي كريم تهاجم زينة &#34;ليس من أخلاقها&#34;.. ما القصة؟

نيللي كريم تهاجم زينة "ليس من أخلاقها".. ما القصة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

عربي

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

رئيس الوزراء الأردني يحذر من تصاعد أعداد إصابات (كورونا) بالمملكة

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة السعودية تسجل 1226 حالة إصابة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

السعودية: تحديد الفئة الوحيدة المسموح لها بالدخول للحرم المكي والمشاعر المقدسة

السعودية: تحديد الفئة الوحيدة المسموح لها بالدخول للحرم المكي والمشاعر المقدسة

مسؤول مصري: لإسرائيل تأثير بقضية &#34;سد النهضة&#34; لأنها تحلم أن تكون دولة مصب لنهرالنيل

مسؤول مصري: لإسرائيل تأثير بقضية "سد النهضة" لأنها تحلم أن تكون دولة مصب لنهرالنيل