شؤون فلسطينية

اشتية يؤكد الحاجة لدفع مسار سياسي جدي وضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة

اشتية يؤكد الحاجة لدفع مسار سياسي جدي وضرورة التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة
رام الله - دنيا الوطن
بحث محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، مع العضو البارز في الحزب الديمقراطي الأميركي، النائب السابق بالكونجرس روبرت وكسلر، أفق العملية السياسية والعلاقات الثنائية الفلسطينية الأميركية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال لقائه النائب وكسلر في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، الحاجة لدفع مسار سياسي جدي، وضرورة التزام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالاتفاقيات الموقعة بما فيها عقد الانتخابات بالقدس، كأحد إجراءات بناء الثقة التي تسبق أي مسار جدي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ووضع رئيس الوزراء، الضيف في ضوء التحديات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في ظل الخصومات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب وتراجع المساعدات وعدم السيادة على أجزاء واسعة من أراضينا.

من جانب آخر، ناقش الطرفان إمكانيات العمل المشترك بوجود القوانين المشرعة من قبل الكونجرس فيما يخص القضية الفلسطينية وتقييد الدعم المالي.

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