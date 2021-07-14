شؤون فلسطينية

بتوجيهات من الرئيس.. "القدس المفتوحة" تُسلم المحرر الغضنفر أبو عطوان منحة دراسية

بتوجيهات من الرئيس.. "القدس المفتوحة" تُسلم المحرر الغضنفر أبو عطوان منحة دراسية
رام الله - دنيا الوطن
بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سلم رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، اليوم الأربعاء، منحة دراسية كاملة للأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الجامعة برئاسة رئيس الجامعة يونس عمرو، للأسير أبو عطوان في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله، للاطمئنان على صحته، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحيا عمرو صمود الأسير أبو عطوان في سجون الاحتلال وتحديه للسجان، مشيرا إلى أن سيادة الرئيس محمود عباس كان متابعا لقضيته على مدار الساعة، معتبرا انتصاره على السجان تجسيدا لإرادة الفلسطيني المصمم على نيل الحرية وتحقيق الاستقلال.

وقال إن هذه المكرمة الرئاسية للأسير أبو عطوان تأتي في إطار اهتمام سيادة الرئيس محمود عباس بقضية الأسرى وأسرهم، لافتا إلى أن الرئيس يعتبر قضية الأسرى وأسر الشهداء خطا أحمر، متصديا للضغوطات كافة في هذا المجال.

ونوه إلى أن جامعة القدس المفتوحة تولي قضية الأسرى أولوية كبيرة، بل ان نظامها التعليمي مكن الكثير من الأسرى المحررين من إكمال تعليمهم الجامعي، وتوفير متطلبات الترقية الوظيفية لهم.

بدوره، رحب الأسير أبو عطوان بوفد جامعة القدس المفتوحة، مثمنا منحة سيادة الرئيس محمود عباس. وعبر عن اعتزازه بإكمال دراسته في "القدس المفتوحة"، جامعة منظمة التحرير الفلسطينية، التي وضعت الأسرى والأسرى المحررين على سلم أولوياتها.

الجدير ذكره أن عدد الملتحقين من الأسرى ببرنامج البكالوريوس الذي تطرحه جامعة القدس المفتوحة 800 أسير، تخرج منهم قرابة 380 أسيرا.

كما أطلقت الجامعة مؤخرا بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ووزارة التعليم العالي، برنامجا للماجستير في حقلين تعليميين للأسرى داخل السجون.

ورافق عمرو في الزيارة كل من: مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة محمد شاهين، ومدير فرع رام الله والبيرة حسين حمايل، ونقيب العاملين في الجامعة عوض مسحل.

أخبار ذات صلة

المالكي أمام حركة عدم الانحياز: علينا توحيد الجهود لضمان مساءلة الاحتلال على جرائمه

المالكي أمام حركة عدم الانحياز: علينا توحيد الجهود لضمان مساءلة الاحتلال على جرائمه

تحطم طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال الضفة الغربية

تحطم طائرة إسرائيلية مسيّرة شمال الضفة الغربية

الخارجية: الاستيطان يهدف لتقويض ركائز الدولة الفلسطينية المقبلة

الخارجية: الاستيطان يهدف لتقويض ركائز الدولة الفلسطينية المقبلة

رأفت يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إنجاح عقد مؤتمر دولي دعت إليه القيادة

رأفت يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إنجاح عقد مؤتمر دولي دعت إليه القيادة

قيادي بـ (حماس): معركة &#34;سيف القدس&#34; أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة في الضفة

قيادي بـ (حماس): معركة "سيف القدس" أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة في الضفة

غزة: &#34;التشريعي&#34; يقر مشروع قانون التنفيذ الشرعي بالقراءة الأولى

غزة: "التشريعي" يقر مشروع قانون التنفيذ الشرعي بالقراءة الأولى

&#34;الديمقراطية&#34;: افتتاح سفارة الامارات بتل أبيب لن يسبغ الشرعية على دولة الاحتلال

"الديمقراطية": افتتاح سفارة الامارات بتل أبيب لن يسبغ الشرعية على دولة الاحتلال

أبو بكر: القرصنة العلنية لأموال المقاصة لن تزيدنا إلا تمسكاً بدعم الأسرى وعائلاتهم

أبو بكر: القرصنة العلنية لأموال المقاصة لن تزيدنا إلا تمسكاً بدعم الأسرى وعائلاتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رأفت يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إنجاح عقد مؤتمر دولي دعت إليه القيادة

رأفت يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على إنجاح عقد مؤتمر دولي دعت إليه القيادة

قيادي بـ (حماس): معركة &#34;سيف القدس&#34; أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة في الضفة

قيادي بـ (حماس): معركة "سيف القدس" أعادت الاعتبار لمشروع المقاومة في الضفة

غزة: &#34;التشريعي&#34; يقر مشروع قانون التنفيذ الشرعي بالقراءة الأولى

غزة: "التشريعي" يقر مشروع قانون التنفيذ الشرعي بالقراءة الأولى

&#34;الديمقراطية&#34;: افتتاح سفارة الامارات بتل أبيب لن يسبغ الشرعية على دولة الاحتلال

"الديمقراطية": افتتاح سفارة الامارات بتل أبيب لن يسبغ الشرعية على دولة الاحتلال

أبو بكر: القرصنة العلنية لأموال المقاصة لن تزيدنا إلا تمسكاً بدعم الأسرى وعائلاتهم

أبو بكر: القرصنة العلنية لأموال المقاصة لن تزيدنا إلا تمسكاً بدعم الأسرى وعائلاتهم

&#34;التربية&#34; تناقش مع الشركاء خطة الدعم الصحي لطلبة القدس

"التربية" تناقش مع الشركاء خطة الدعم الصحي لطلبة القدس

&#34;التربية&#34; تعلن مواعيد المقابلات للناجحين في اختبار التوظيف للوظائف المهنية

"التربية" تعلن مواعيد المقابلات للناجحين في اختبار التوظيف للوظائف المهنية

أول تعليق من حركة حماس على افتتاح السفارة الإماراتية في إسرائيل

أول تعليق من حركة حماس على افتتاح السفارة الإماراتية في إسرائيل

منوعات

نيللي كريم تهاجم زينة &#34;ليس من أخلاقها&#34;.. ما القصة؟

نيللي كريم تهاجم زينة "ليس من أخلاقها".. ما القصة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

عربي

السعودية: تحديد الفئة الوحيدة المسموح لها بالدخول للحرم المكي والمشاعر المقدسة

السعودية: تحديد الفئة الوحيدة المسموح لها بالدخول للحرم المكي والمشاعر المقدسة

مسؤول مصري: لإسرائيل تأثير بقضية &#34;سد النهضة&#34; لأنها تحلم أن تكون دولة مصب لنهرالنيل

مسؤول مصري: لإسرائيل تأثير بقضية "سد النهضة" لأنها تحلم أن تكون دولة مصب لنهرالنيل

لدى استقباله الحريري.. وزير الخارجية المصري يؤكد وقوف بلاده مع لبنان

لدى استقباله الحريري.. وزير الخارجية المصري يؤكد وقوف بلاده مع لبنان

انطلاق جسر جوي سعودي يحمل مساعدات طبية إلى تونس

انطلاق جسر جوي سعودي يحمل مساعدات طبية إلى تونس