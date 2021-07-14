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الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون

الحريري: قدمت تشكيلة وزارية من 24 وزيرا للرئيس عون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا لرئيس الجمهورية ميشال عون وفقا للمبادرة الفرنسية، وقال إنه ينتظر رد الرئيس عون على التشكيلة يوم غد الخميس.

وأكد الحريري في تصريح من قصر بعبدا بعد لقائه عون أن التشكيلة الحكومية حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري وهي من أصحاب الاختصاص و"بالنسبة لي هذه الحكومة يمكن أن تقوم بالبلد ويمكن أن تعمل جديا على وقف الانهيار"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "ننتظر جوابا من الرئيس يوم غد حتى نبني على الشيء مقتضاه"، مشيرا إلى "أننا نحاول تشكيل حكومة منذ 9 أشهر والآن حان وقت الحقيقة.. بإذن الله بكرا منعرف".

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