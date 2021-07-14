أبو بكر: القرصنة العلنية لأموال المقاصة لن تزيدنا إلا تمسكاً بدعم الأسرى وعائلاتهم

وأعرب عن غضبه اتجاه المجتمع الدولي ومؤسساته، والذي بقي صامتاً ومشاهداً للسرقة العلنية لهذا الحق الفلسطيني، والمتمثل بإقتطاع أكثر من 590 مليون شيقل، بحجة أنها تقدم " لإرهابيين".



ووجه أبو بكر تساؤلاً علنياً للمجتمع الدولي، هل الإرهاب مساعدة هذه الأسر المناضلة لتوفير الحد الأدني من الحياة الكريمة؟ أم حرمان الأسيرة المناضلة خالدة جرار من وداع ابنتها الشابة سهى التي توفيت ودفنت بالأمس دون أن يسمح لوالدتها التي تنتهي محكوميتها ألا شرعية بعد شهرين تقريباً؟.



وأضاف اللواء أبو بكر " لدينا عشرات التساؤلات للمجتمع الدولي، واليوم أخاطب السفارات والقنصليات الدولية ومؤسسات المجتمع الدولي الخروج هن هذا الصمت الذي يسيء. للمنظومة الدولية بكل مكوناتها، لأنه لا يعقل أن تبقى إسرائيل تمارس

عنجهيتها وحقدها وإجرامها بلا رقيب ولا حسيب ".





وأكد أبو بكر أن خدمة أسرانا ومحررينا وعائلاتهم غير قابلة للنقاش والمساس، وهي مكفولة بالقوانين والأعراف الدولية، والمعضلة الأساسية ليست بما يقدم لعائلات الشهداء والأسرى، بل بالإسغاء اللا أخلاقي وألا إنساني للمنظمات الصهيونية العاملة في الخارج، والتي تجوب كل الساحات الدولية للتحريض على

الشعب الفلسطيني.





تصريحات اللواء أبو بكر جاءت خلال زيارته وتكريمه لعدد من الأسرى المحررين من محافظة نابلس ممن أمضوا سنوات طويلة في الأسر، حيث كرم المحررين وضاح عديلي وفهد حمايل أمضيا 15 و13 عاماً على التوالي، وتم ذلك في بلدية بيتا بحضور رئيس وأعضاء البلدية وتنظيم حركة فتح ولجان المقاومة الشعبية في البلدة وممثلين عن الفعاليات.





رام الله - دنيا الوطنأدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، القرصنة العلنية الإسرائيلية لأموال دولة فلسطين، بحجة دفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.