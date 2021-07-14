"التربية" تناقش مع الشركاء خطة الدعم الصحي لطلبة القدس

رام الله - دنيا الوطنناقشت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للصحة المدرسية، اليوم الأربعاء، واقع الخدمات الصحية المقدمة لطلبة القدس المحتلة، والتحديات المرتبطة بتقديم هذه الخدمات.وأوصى المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمدينة رام الله، على ضرورة حشد الموارد الداعمة لبرنامج صحي متكامل يؤمّن الخدمات الأساسية ويعزز بيئة المدارس وصحة الطلبة ضمن خطة واضحة استعدادا لبدء العام الدراسي المقبل.وأكد وكيل الوزارة بصري صالح، ضرورة توفير بيئة صحية آمنة مناسبة لطلبة القدس، باعتبارها حقا ومطلبا وطنيا واجبا، وعلى الجميع التكاتف في سبيل توفيرها، مشددا على أهمية تعاون جميع المؤسسات الحقوقية والدولية لوقف حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والتحديات التي يفرضها على القطاع التعليمي في القدس.من جانبه، بين مدير عام الصحة المدرسية إيهاب شكري، أن الوزارة تعمل على تأمين الخدمات الصحية لجميع الطلبة في مدارسهم، وفق بروتوكول صحي وطني بالتعاون مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين.