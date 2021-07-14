"الصحة" بغزة تدعو المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن (18 عاماً) لتلقي لقاح (كورونا)

دعت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن (18 عاماً) لتلقي اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، وتحصيناً لأفراد المجتمع من خطورة الإصابة، فقد استطاعت الوزارة توفير كميات إضافية من اللقاح".





وأضافت: و"عليه فإننا نهيب بالمواطنين الكرام من تزيد أعمارهم عن (18 عاماً فما فوق)، سواء المسجلين عبر المنصة أو غير المسجلين، التوجه للمراكز الصحية المحددة سابقاً، والمنتشرة في جميع المحافظات، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى 12 ظهراً. لتلقي اللقاح مباشرةً، وذلك ابتداء من يوم غدٍ الخميس الموافق 15 تموز/يوليو-الجاري وعلى مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة والسبت.



رام الله - دنيا الوطن