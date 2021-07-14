"يذكرنا بحرب لبنان".. قائد وحدة المستعربين يكشف تفاصيل اشتباك مسلح قبل يومين بجنين





وأضاف: "بعد تنفيذ الاعتقالات وأثناء مغادرتنا، واجهنا إطلاق نار كثيف من مسافة بضعة أمتار، مقارنة بإطلاق نار سابق كان يمكن أن يتم على مدى مئات الأمتار".





وتابع الضابط: كانت جرأة المسلحين الفلسطينيين في جنين كبيرة، رصدوا مركباتنا وهاجمونا في كمين مخطط له بعناية، تمركزوا على جوانب الطرقات وأمطرونا بالرصاص، كان حدثا يذكرنا بحرب لبنان، استغرق الأمر بعض الوقت لنعرف ما الذي يحدث، ومن أين تأتي النار".





وأردف: "بعد ذلك توقفت النيران وأرسلوا دراجات نارية نحو المركبات العسكرية، وبدأ راكبوها بإلقاء عبوات متفجرة على المركبات ثم عادوا لإمطارنا بالرصاص، وهكذا انفجار وإطلاق نار ثم انفجار وإطلاق نار، - أعدوا لنا مفاجأة تلو مفاجأة".



رام الله - دنيا الوطنكشف قائد وحدة المستعربين في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة عن اشتباك مسلح حدث قبل يومين في جنين، مشيراً إلى أنه "يذكرنا بحرب لبنان".وحسب ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، يقول الضابط د: "دخلنا جنين لتنفيذ اعتقالات حسب معلومات (شاباك)، كنا نستعد لنشاط كالمعتاد".