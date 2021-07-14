"الداخلية" تصدر إعلاناً بخصوص التسجيل لسفر موظفي الجهات الرسمية عبر معبر رفح

جددت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، التأكيد على آلية التسجيل لسفر موظفي الجهات الرسمية عبر معبر رفح البري، وهي (المؤسسات الحكومية، المؤسسات الأهلية، المؤسسات الدولية، الجامعات، النقابات)، وذلك وفق عدة معايير.





وقالت في إعلان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن التسجيل خاص باحتياجات هذه الجهات للمصلحة العامة ومصلحة العمل، وغير مرتبطة باحتياجات الموظفين الشخصية، وأن ترفع هذه الجهات مخاطبات رسمية لمكتب مساعد وكيل وزارة الداخلية سامي نوفل "أبو الشيماء"، مرفق معها الأوراق الثبوتية اللازمة.





كما أكدت الهيئة بأنه يتم تحديد المهمة المراد السفر من أجلها، ويجب أن تكون ضمن اختصاص الجهة صاحبة، كما يتم توجيه المخاطبة قبل أسبوعين من تاريخ السفر المطلوب.

رام الله - دنيا الوطن