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شؤون فلسطينية

غزة: "الشباب والثقافة" تعلن انتهاء استلام المشاركات في مسابقات (سيف القدس) الأدبية

غزة: "الشباب والثقافة" تعلن انتهاء استلام المشاركات في مسابقات (سيف القدس) الأدبية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الأربعاء، عن انتهاء المرحلة الأولى من مسابقات سيف القدس الأدبية الدولية والتي تنظمها بالتعاون مع رابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وتهدف إلى توثيق أحداث معركة سيف القدس والتأريخ لها أدبيًا.

وأوضح مدير عام الآداب والعمل الأهلي الأستاذ سامي أبو وطفة أن المسابقات تسعى إلى منح الأدباء والكتاب الفلسطينيين والعرب الفرصة للتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم أثناء وبعد أحداث معركة سيف القدس، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني في قصص الشهداء، والجرحى، وأصحاب البيوت والمؤسسات والمنشآت المدمرة، مبينًا أن المسابقات تشمل مسابقة تختص في الشعر العربي، وأخرى في القصة القصيرة.

وقال أبو وطفة: "منذ اللحظة الأولى للإعلان عن المسابقة لمسنا تفاعلًا واهتمامًا واضحًا من الأدباء والكتاب الفلسطينيين والعرب وهو ما يدلل على ارتباط الشعوب العربية بالقضية الفلسطينية ومشاعرهم الجياشة تجاه مدينة القدس المحتلة على وجه الخصوص"، مبينًا أن اللجنة المشرفة على المسابقات تلقت حوالي (320) مشاركة في القصة القصيرة والشعر العربي.

وأشار إلى أنه سيتم خلال المرحلة الثانية من المسابقة فرز المشاركات ومراجعتها للتأكد من موافاتها للشروط المعلنة، قبل أن يتم عرضها على لجنة تحكيم تتكون من أساتذة جامعات مختصين في الفنون الأدبية، وفقًا لنظام يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية والموضوعية.

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