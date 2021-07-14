الاحتلال يعرض الأسير الحلبي للمحاكمة رقم 164 دون اثبات أي اتهام ضده





رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات الاحتلال اعتقال الأسير الفلسطيني محمد خليل الحلبي، والذي يشغل منصب مدير عمليات مؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة، وذلك بعد ان عاد من مهمة عبر حاجز "ايرز" بيت حانون عام 2016.و نشر والده خليل الحلبي، عبر صفحته (فيس بوك) بأن نجله محمد سينقل في (القبر المتحرك) لمحكمة بئر السبع للمرة ال 165 وذلك دون تحقيق تقدم في محاكمته، حيث تكثف دولة الاحتلال الضغط عليه للاعتراف على بنود قدمها الشباك بتمويل فصائل فلسطينية، وهذا الامر الذي يواصل الأسير الحلبي انكاره.و أكد والده على أن نجله المهندس محمد يتم تقييده بشكل مستمر، وتحت التعذيب ينقل الى محكمة بئر السبع من سجن ريمونا بشكل مستمر، دون توفر أدني متطلبات الحياة وتحت درجة حرارة تصل الى 35 درجة مئوية ومكبل اليدين.وطالب والد الحلبي، بالضغط على الاحتلال للإفراج عن ابنه المهندس محمد، الذي اثبتت تحقيقات المؤسسة بأن ادعاء الموساد غير حقيقية، وان ما حدث هو تلفيق اتهامات من اجل وقف العمل الإنساني في قطاع غزة.واعتقل الحلبي في 15 حزيران عام 2016، وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يوماً متواصلاً، وضع خلالها في ثلاجات وتكبيل على الكراسي والمقاعد الحديدية.و يذكر ان الحلبي هو اب لخمسة أطفال، وطالبت عدة جهات دولية للإفراج عنه أبرزهم المقرر الخاص للأمم المتحدة "مايكل لينك" والسكرتير العام للأمم المتحدة، إضافة الي برلمان كلاً من استراليا وألمانيا كندا.