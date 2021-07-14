الأشغال بغزة تفتح مظاريف عطاء مشروع ترميم برج الأندلس

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، جلسة لفتح مظاريف عطاء مشروع ترميم برج الأندلس في مدينة غزة، بتمويل كريم من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.وجرى خلال الجلسة فتح عدد من المظاريف للشركات التي تقدمت بعرض سعر ومواصفات لعطاء ترميم برج الأندلس، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة للعطاء 5 شركات مقاولات.يذكر أن اللجنة الفنية بدأت بدراسة الملفات الفنية من شركات المقاولات وتدقيق الأسعار المقدمة، لعقد لجنة الترسية النهائية.