الخارجية الفلسطينية: ندين سياسة هدم منازل المواطنين ونعتبره استخفافًا بالنداءات الدولية

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها ما جرى اليوم الأربعاء، من هدم 4 منازل، ومنشآت وخيم في تجمع القبون البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله.واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، أن هذه جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.وأكدت أن جريمة هدم المنازل تندرج في إطار مخطط إسرائيلي استعماري إحلالي، يهدف إلى استكمال حلقات تهويد وأسرلة القدس والأرض المصنفة "ج" بما فيها الأغوار، وتفريغها من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للتوسع الاستيطاني.وشددت الخارجية الفلسطينية على أنه بات واضحا أن حكومة الاحتلال تستخف بالمطالبات الدولية والأممية بوقف هدم المنازل فورا، وتستهتر بعديد التقارير التي صدرت عن منظمات دولية وأممية ذات مصداقية تشرح حجم التمييز العنصري والاضطهاد والقمع الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني، جراء استمرار الاحتلال والاستيطان.