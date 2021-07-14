أبو مازن يهنئ ماكرون بالعيد الوطني للجمهورية الفرنسية

رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لمناسبة احتفال بلاده بالعيد الوطني للجمهورية.وأعرب الرئيس عباس في برقية التهنئة عن اعتزازه بعلاقات الصداقة والتقدير التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيزها لما فيه خير ومنفعة البلدين والشعبين.وثمن أبو مازن مواقف فرنسا المتوافقة مع القانون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني لانهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه ونيل حريته واستقلاله، متمنيا ان تواصل فرنسا جهودها للحفاظ على حل الدولتين بالاعتراف بالدولتين وليس بدولة واحدة.