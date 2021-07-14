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دولي

4 ملايين و66 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

4 ملايين و66 ألف وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 66 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 188 مليوناً وما يقارب من 627 ألف إصابة، تعافى منهم 172 مليونا وما يزيد عن 447 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 510 آلاف و374 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8,118 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: البرازيل (1,613 وفاة)، واندونيسيا (864 وفاة)، وروسيا (780 وفاة)، وجنوب أفريقيا (633 وفاة)، والهند (623 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، اندونيسيا (47,899 إصابة)، والبرازيل (45,094 إصابة)، واسبانيا (43,960 إصابة)، والهند (40,215 إصابة)، وبريطانيا (36,660 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها خلال الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (623,435 وفاة)، والبرازيل (535,924 وفاة)، والهند (411,439 وفاة)، والمكسيك (235,277 وفاة)، والبيرو (194,606 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,807,813 إصابة)، والهند (30,946,074 إصابة)، والبرازيل (19,152,065 إصابة)، وروسيا (5,833,175 إصابة)، وفرنسا (5,820,849 إصابة).

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