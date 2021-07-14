الكيلة: إرسال 109 آلاف جرعة لقاح مضاد لفيروس (كورونا) إلى قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، عن إرسال 109,620 جرعة لقاح مضاد لفيروس "كورونا" إلى مراكز الوزارة في قطاع غزة.وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، أن هذه الشحنة تحركت صباح اليوم من مستودعات الصحة برام الله إلى مراكزها في قطاع غزة، لاستكمال عملية تطعيم المواطنين.وأوضحت أن من بين المطاعيم 49,950 لقاح سبوتنيك، و59,670 من لقاح فايزر.وأهابت وزيرة الصحة بجمهور المواطنين لأخذ التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر.يذكر أن عدد المواطنين المطعمين في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ حتى مساء يوم أمس الثلاثاء 556,749 مواطناً.