السجن 10 سنوات لنائبة وزير الداخلية الإسرائيلي السابقة

رام الله - دنيا الوطنحكمت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الأربعاء، بالسجن لعشر سنوات، وفرض غرامة مالية بقيمة 900 ألف شيكل، على نائبة وزير الداخلية الإسرائيلي، عضو الكنيست السابقة فاينا كيرشنباوم.كما قررت المحكمة فرض عقوبة السجن ثلاثين شهرا وغرامة بمبلغ 180 ألف شيكل على مدير عام وزارة الزراعة الإسرائيلية السابق، رامي كوهين.وبحسب موقع (عرب 48) فقد أدينت كيرشنباوم، في آذار/مارس المنصرم، بسلسلة مخالفات تلقي رشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمة إلى جانب مخالفات لقانون الضريبة.وكيرشنباوم هي المتهمة المركزية في قضية أدين فيها 17 متهما آخر، بينهم مساعدها، داود غودوفسكي، الذي حُكم عليه بالسجن لست سنوات، ومعظم المتهمين في هذه القضية أدينوا وحكم عليهم بالسجن لفترات أقصر.