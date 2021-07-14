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دولي

روحاني: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%

روحاني: يمكننا تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني، أنه يمكن لبلاده "تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لأغراض سلمية عند الضرورة".

وقال روحاني، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم): "الاتفاق النووي لم يعطل الصناعة النووية الإيرانية، ومنظمة الطاقة الذرية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60%، ولو استدعت حاجة مفاعل طهران، فإنها تستطيع التخصيب بنسبة 90% كذلك".

وأضاف: "الاتفاق النووي أخرج ملف إيران النووي من الفصل السابع"، مؤكدا أن "الاتفاق النووي حقق اعترافا دوليا بحق إيران في تخصيب اليورانيوم".

وانتقد البرلمان قائلا: "لو تم العمل بدقة بالمادة 60 من الدستور (وهي مادة تضع الأمور التنفيذية بعهدة الرئيس والحكومة)، لتم رفع ‎العقوبات منذ آذار/ مارس الماضي.. لقد سلبوا الفرصة من يد الحكومة"، لافتا إلى أنه "كان يمكن رفع العقوبات منذ مارس الماضي، لكن هناك من لم يرد أن يتم ذلك خلال هذه الحكومة".

وأردف روحاني: "طاولة رفع العقوبات جاهزة اليوم، لكن يجب فتح الأبواب.. حققنا كل ما أردناه في المفاوضات، وسلبوا فرصة الحكومة الحالية للتوصل الى اتفاق، لكن آمل أن تتمكن الحكومة المقبلة من إنهاء المهمة.. نحن آسفون جدا لضياع 6 أشهر".

وختم روحاني، بالقول: "الاتفاق النووي أثبت أنه يمكن حل القضايا المعقدة والمهمة بين إيران والقوى الكبرى، وحتى المنظمات الدولية بالحوار"، مشيرا إلى أن "النمو الاقتصادي الذي شهدته إيران بعد توقيع الاتفاق النووي، تم بفضل التفاوض والتعامل البناء ومن يقول غير ذلك فهو كاذب".

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