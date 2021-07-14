الكسواني: اقتحامات المستوطنين للأقصى "أمر شاذ" وندعو لشد الرحال للمسجد ليلة العيد

خاص دنيا الوطن - اية الملاحيعقب عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، عن استعداد المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، وذلك في الثامن من ذي الحجة، والذي يتزامن مع ما يسمى (ذكرى خراب الهيكل).وقال الكسواني في تصريح لـ"دنيا الوطن": "نستنكر الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى منذ عام 1967 وحتى الأن، ولا نقر بهذه الاقتحامات التي تحصل بقوة الاحتلال والسلاح، سواء كبر العدد أو قل".وأوضح، أن هذه الاقتحامات تجري؛ من أجل أن يكون الأمر معتاد داخل المسجد الأقصى المبارك، واصفاً أن هذه الاقتحامات بـ"الأمر الشاذ"، سواء بالمسيرات الاستفزازية، أو الصلوات التلموذية التي يمارسونها لاستفزاز مشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة، ولمشاعر الموظفين والمرابطين والمصلين داخل باحاته.وفي السياق، قال الكسواني: "إن اقتحامات المستوطنين تأتي من أجل فرض الواقع المرير على المسجد الأقصى، ويتم على مسمع الجميع وبحماية شرطة الاحتلال ببرنامج ممنهج من حكومة الاحتلال، ليتم إقرار ذلك الواقع".وأكد مدير المسجد الأقصى، أن المسجد الذي يبلغ مساحاته 144 دونماً، هو حق خالص للمسلمين، لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وأنه من الحق التواجد في المسجد بجميع أيام الأسبوع والأوقات.وحمل الكسواني، حكومة الاحتلال المسؤولية عن هذه الاقتحامات والدعوات لها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها تريد أن تخلق صراعات دينية داخل المسجد الأقصى، عبر هذه الممارسات التي بقوم بها المستوطنون، وذلك برعاية الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة التي تستهدف المسجد الأقصى والقدس الشريف .وفي السياق ذاته، قال الكسواني: "كل المساجد ودور العبادة في جميع أنحاء العالم، عندما يدخلها الإنسان يشعر بالاطمئنان، ولكن عندما يدخل المسجد الأقصى المبارك، يرى أنه يدخل على ثكنه عسكرية مدججة بجنود وشرطة الاحتلال، ومدججة بالسلاح، كما يتم اعتقال المصلين واستبعاد الموظفين والاعتداء عليهم، فالمسجد الأقصى للأسف أي انسان يدخله لا يشعر بأمن والأمان، بسبب تواجد تلك القوات الخاصة بالاحتلال" .وفي نهاية الحديث، أكد، أن دائرة الأوقاف الإسلامية ومديرية المسجد الاقصي، دعت المصلين، إلى شد الرحال في المسجد بكل وقت وحين، خصوصا في وقفة عرفة، والصيام به والافطار في ساحاته، مؤكدا في الوقت ذاته أن صلاة عيد الأضحى ستقام عند الساعة 6:20، وستكون بمشاركة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى.