بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس
أعلنت هيئة المعابر بوزارة الداخلية في غزة، اليوم الاربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس الموافق 15 تموز/ يوليو.
وقالت الداخلية، في تصريحٍ صحفي: "إنّه من المقرر سفر المتبقي من الحافلة الحادية عشر ، بالاضافة للحافلة الثانية عشر والثالثة عشر حتى الرقم 50 من كشف رقم (2021/24).
ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
نوهت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.
وطالبت الداخلية، المواطنين الراغبين بالتسجيل أو الاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، بالدخول عبر الرابط التالي:اضغط هنا.
رابط الكشف الجديد.. للتحميل اضغط هنا
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