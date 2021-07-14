شؤون فلسطينية

"الأوقاف" وقطر الخيرية يوقعان اتفاقية عمل لتنفيذ مشروع أضاحي عيد الأضحى المبارك

"الأوقاف" وقطر الخيرية يوقعان اتفاقية عمل لتنفيذ مشروع أضاحي عيد الأضحى المبارك
رام الله - دنيا الوطن
وقع عطوفة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب وحذيفة جلامنة مدير جمعية قطر الخيرية/ فرع فلسطين اتفاقية عمل لتنفيذ مشروع الأضاحي في عيد الأضحى المبارك لخدمة الفقراء والمحتاجين والأيتام .

وتنص الاتفاقية على القيام بالتنسيق والمخاطبات والإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة لتسهيل تنفيذ المشروع بالاضافة الى مشاركة الطرفين بالإشراف على الذبح والتوزيع والتغليف وحضور مندوبين عنهما في جميع مراحل التنفيذ خلال توزيع
الحصص لكل محافظة على قوائم المستفيدين المعتمدين لدى جمعية قطر الخيرية حسب الإجراءات الصحية.

وأكد ابو الرب على اهمية وحجم المساعدات القطرية للفلسطينيين ودورها في تعزيز وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وعلى دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، ووقوفها دائما مع حقوق شعبنا وقضاياه العادلة .

وشدد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف هيئات الدعم من خلال الشراكة مع كافة المؤسسات الأهلية، والشركاء المحليين، والدوليين في فلسطين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، بهدف زيادة حجم الدعم والمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني في ظل
الأوضاع الصعبة التي يمارسها الاحتلال .

وقدم ابو الرب شرحا عن عمل وزارة الأوقاف وبرامجها وخططها مشيرا الى أن مؤسسات الوزارة الخيرية المنتشرة بجميع محافظات الوطن، استطاعت انجاز العديد من أهدافها وتقديم كل الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة ومساعدة أبناء شعبنا للتغلب على ظروف الحياة الصعبة .

ووضع حذيفة جلامنة الحضور بصورة مسيرة جمعية قطر الخيرية والتي نفذت عدداً كبيراً من المشاريع التنموية والاغاثية في كافة المجالات الصحية، والتعليمية بالإضافة إلى المشاريع المدرة للدخل، ومحاربة الفقر ودعم الأسرة، والمرأة والطفل .

وأكد الطرفان على ضرورة مواصلة التعاون في مجال الإغاثة الإنسانية وتحقيق أهدافهما القائمة على دعم صمود الشعب الفلسطيني، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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