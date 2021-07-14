حماس تحذر الاحتلال من مغبّة الاقتراب بأذى الهدم والتخريب من الأقصى

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: لم يقف عدوان الاحتلال عند حدود تزوير التاريخ، بل إنّه يسعى إلى تغيير الواقع، وما إعلانه عن افتتاح ما يسمى بالشارع الأمريكي إلا دليل على استمرار الاحتلال في مخططاته الاستيطانية ومشروع ما يسميها "القدس الكبرى"، هذا الشارع الذي قضم آلاف الدونمات من أراض المقدسيين ويعزل القرى الفلسطينية المقدسية ويقطّع إمكانية، اتصالها في حين يربط مستوطنات القدس بالضفة ببقية فلسطين المحتلة.



وقال: يأتي إعلان الاحتلال عن هذه الاكتشافات المدّعاة وافتتاح هذا الشارع بالتزامن اللحظي مع رفع علم الإمارات في "تل أبيب"، مستغلاً اتفاقات التطبيع التي أعطته غطاء دولياً وتوكيلاً بمزيد من الوحشية بحق القدس وأهلها.



وحذر حمادة الاحتلال من مغبّة الاقتراب بأذى الهدم والتخريب من المسجد الأقصى، ونؤكد له أن كل ما يبذله في سبيل تزوير التاريخ وليّ عنق الحقائق لن يغيثه، وأنّ القدس ستظل عاصمة فلسطين وهويتها إسلامية عربية.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن إعلان الاحتلال عن اكتشاف جزء شرقي وقديم من سور القدس، وأنّ هذا الجزء إنما هو استكمال لاكتشافات سابقة متعلقة بالهيكل المزعوم، وأنّه قد عثر بالقرب من هذا السور على آثار عبريّة، ما هو إلا استمرار في نهج الاحتلال القائم على الادّعاء والتزوير وسرقة تاريخ المدينة المقدسة ليصب ذلك في مخططه الساعي إلى تهويد القدس وطمس هويتها الإسلامية العربية.