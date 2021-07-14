شؤون فلسطينية

السجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

السجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حكمت محكمة بداية بيت لحم، على المدان (م،ح) بتهمة حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد بقصد الاتجار بها، بالسجن المؤبد مدة 15 عاما وغرامة مالية بقيمة 15 ألف دينار أدرني، عملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة أشرف القواسمة، وذلك بعد أن قامت نيابة بيت لحم بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة بيت لحم

أخبار ذات صلة

وفاتان و86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وفاتان و86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

230 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

230 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

&#34;الأوقاف&#34; وقطر الخيرية يوقعان اتفاقية عمل لتنفيذ مشروع أضاحي عيد الأضحى المبارك

"الأوقاف" وقطر الخيرية يوقعان اتفاقية عمل لتنفيذ مشروع أضاحي عيد الأضحى المبارك

الاقتصاد بغزة تعلن عن تشكيل لجنة للتنسيق الدائم بين القطاع العام والخاص

الاقتصاد بغزة تعلن عن تشكيل لجنة للتنسيق الدائم بين القطاع العام والخاص

حماس تحذر الاحتلال من مغبّة الاقتراب بأذى الهدم والتخريب من الأقصى

حماس تحذر الاحتلال من مغبّة الاقتراب بأذى الهدم والتخريب من الأقصى

الاقتصاد بغزة تكشف ما سمحت سلطات الاحتلال بإدخاله اليوم عبر معبر &#34;كرم أبو سالم&#34;

الاقتصاد بغزة تكشف ما سمحت سلطات الاحتلال بإدخاله اليوم عبر معبر "كرم أبو سالم"

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (يتسهار)

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة (يتسهار)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

230 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

230 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

&#34;الأوقاف&#34; وقطر الخيرية يوقعان اتفاقية عمل لتنفيذ مشروع أضاحي عيد الأضحى المبارك

"الأوقاف" وقطر الخيرية يوقعان اتفاقية عمل لتنفيذ مشروع أضاحي عيد الأضحى المبارك

الاقتصاد بغزة تعلن عن تشكيل لجنة للتنسيق الدائم بين القطاع العام والخاص

الاقتصاد بغزة تعلن عن تشكيل لجنة للتنسيق الدائم بين القطاع العام والخاص

حماس تحذر الاحتلال من مغبّة الاقتراب بأذى الهدم والتخريب من الأقصى

حماس تحذر الاحتلال من مغبّة الاقتراب بأذى الهدم والتخريب من الأقصى

السجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

السجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار

تيسير خالد: افتتاح مقر سفارة دولة الامارات في تل أبيب &#34;يوم أسود وحزين&#34;

تيسير خالد: افتتاح مقر سفارة دولة الامارات في تل أبيب "يوم أسود وحزين"

الاحتلال يهدم بركسًا للأغنام في النبي صموئيل ويخطر بهدم أخرى

الاحتلال يهدم بركسًا للأغنام في النبي صموئيل ويخطر بهدم أخرى

&#34;الإحصاء&#34;: انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يونيو

"الإحصاء": انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يونيو

منوعات

نيللي كريم تهاجم زينة &#34;ليس من أخلاقها&#34;.. ما القصة؟

نيللي كريم تهاجم زينة "ليس من أخلاقها".. ما القصة؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

ما آخر التطورات الصحية لحالة دلال عبدالعزيز؟

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

شاهد: إلهام الفضالة تعلن زواجها من شهاب جوهر بشكل رسمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

بعد أزمة طلاقهم.. محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

تصريحات واعترافات صادمة من شهود على حادث وفاة شقيق رامي صبري.. بالتفاصيل

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

شاهد: غادة عبدالرازق تجهز مفاجأة ضخمة لجمهورها.. ما هي؟

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

رغم الخلافات.. شاهد كيف واسى عمرو دياب رامي صبري بوفاة شقيقه

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

شاهد كيف شوَّق محمد رمضان جمهوره لأغنيته الجديدة

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

بعد أزمة طلاقها الأول.. ما حقيقة زواج وطلاق أصالة مرة أخرى؟

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

شاهد: شريهان تكشف كواليس دقيقة عن عودتها للفن بعد غياب 30 عام

عربي

إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس (كورونا)

إصابة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بفيروس (كورونا)

العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الناصرية إلى 92 قتيلاً

العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى الناصرية إلى 92 قتيلاً

السفينة (إيفر غيفن) تغادر المياه المصرية

السفينة (إيفر غيفن) تغادر المياه المصرية

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى (كورونا) الى 78 قتيلاً

العراق.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى (كورونا) الى 78 قتيلاً