الاقتصاد بغزة تكشف ما سمحت سلطات الاحتلال بإدخاله اليوم عبر معبر "كرم أبو سالم"

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام المعابر في وزارة الاقتصاد بغزة، رامي أبو الريش: إن سلطات الاحتلال لا تزال تفتح معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي وتمنع إدخال مواد البناء والمواد الخام بذريعة الاستخدام الثنائي.وأضاف أبو الريش لإذاعة (القدس) أن ما سمح الاحتلال بإدخاله صباح اليوم هي بعض المصنوعات الورقية والأقمشة والخشبية والمعدنية التي كان يسمح بها قبل العدوان الأخير على غزة.وأكد أن الاحتلال لا زال يمنع إدخال بعض المواد الخام التي تخص المنظفات وبعض الكيماويات التي تخص الزراعة.وختم أبو الريش، بالقول: "هناك مناشدات مستمرة لفتح معبر كرم أبو سالم بشكل متواصل كما كان قبل العدوان الأخير".