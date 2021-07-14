شؤون فلسطينية

تيسير خالد: افتتاح مقر سفارة دولة الامارات في تل أبيب "يوم أسود وحزين"

تيسير خالد: افتتاح مقر سفارة دولة الامارات في تل أبيب "يوم أسود وحزين"
رام الله - دنيا الوطن
في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على افتتاح دولة الامارات العربية المتحدة سفارة لها اليوم في تل أبيب.

وكتب خالد قائلا:

تفتتح دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، مقر سفارتها في تل أبيب، كأول دولة عربية خليجية تقوم بمثل هذا العمل . ويشارك في حفل الافتتاح شخصيات وزارية من الطرفين بينها الرئيس الاسرائيلي الجديد يتسحاق هرتسوغ، ودبلوماسيين من دول عربية تقيم علاقات مع تل أبيب.

وأضاف بأن الامارات العربية ليست دولة عادية وحاكمها ليس حاكما عاديا كذلك ، وربما يكون قد اختار لنفسه وبلده من خلال ما سمي باتفاقيات أبراهام ( وإبراهيم الخليل منها براء ) دور الأمير النمساوي فون متيرنيش ، الذي ينسب إليه وضع قواعد الاستقرار والسلام والعمل السياسي التي سارت عليها القوى الكبرى في أوروبا في القرن الثامن عشر ، دون ان يدرك أن الزمان غير الزمان والمكان غير المكان والقوى غير القوى .

وختم تيسر خالد مدونته قائلا:  نقول للأشقاء في الامارات : هذا العمل يعكس ضعفا في المناعة الوطنية والقومية وأنتم لا تصنعون سلاما ولا استقرارا في المنطقة بقدر ما تجرون خلف سراب ، تديرون ظهركم لأشقائكم الفلسطينيين وتقدمون خدمة مجانية لليمين واليمين المتطرف في اسرائيل ، في وقت بانت فيه صورة دولته في العالم على حقيقتها كدولة استعمارية معادية للسلام والاستقرار ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي.

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