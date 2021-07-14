"الإحصاء": انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يونيو

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.62% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة مع شهر أيار 2021، بواقع 0.91% في الضفة الغربية**، وبمقدار 0.18% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.15% في القدس J1*.السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 5.86%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.98%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 2.39%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 1.72%، وأسعار البيض بمقدار 1.59%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 6.29%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.76%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.04%.وانخفضت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط؛ البطاطا 2 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم، والعنب الأبيض 12 شيقل/1كغم، والمشمش البلدي 15 شيقل/1كغم، والبصل الجاف 3 شيقل/1كغم، والبيض 13 شيقل/2كغم، والدجاج الطازج 15 شيقل/1كغم.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2021 مع شهر حزيران 2020، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 2.13%، بواقع 3.20% في القدس J1*، وبنسبة 2.28% في الضفة الغربية**، وبنسبة 1.02% في قطاع غزة.وبمقارنة البيانات للنصف الأول من العام 2021، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.91% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بواقع 1.51% في القدس J1*، وبنسبة 0.98%، في الضفة الغربية**، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.54% في قطاع غزة.الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينيةسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.91% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة مع شهر أيار 2021، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.68%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.60%، وأسعار البطاطا بمقدار 5.58%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.77%، وأسعار البيض بمقدار 2.79%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11.50%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 4.01%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.28%.انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج الطازج 14 شيقل/1كغم، والبطيخ 2 شيقل/1كغم، والمشمش البلدي 16 شيقل/1كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم، والبصل الجاف 3 شيقل/1كغم، والبيض 14 شيقل/2كغم.كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.18% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة مع شهر أيار 2021، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 7.39%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 4.49%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بمقدار 2.92%، وأسعار السجائر المستوردة بمقدار 2.47%، وأسعار الأرز بمقدار 1.48%، على الرغم من ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.67%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 5.44%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.59%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.04%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.99%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 1.26%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.12%.سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ البامية الخضراء البلدية 16 شيقل/1كغم، والفلفل الاخضر الحار 3 شيقل/1كغم، والبطاطا 1.5 شيقل/1كغم، والفاصولياء الخضراء 5 شيقل/1كغم.بينما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر حزيران 2021 مقارنة مع شهر أيار 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.55%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.54%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 18.76%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.96%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.78%، وأسعار البطاطا بمقدار 1.17%.سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج الطازج 19 شيقل/1كغم، وزيت الذرة 27 شيقل/3 لتر.تنويه لمستخدمي البيانات:· على أثر انتشار فيروس كورنا – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لأسعار المستهلك من منافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني إلى الجمع عبر الهاتف والمواقع الالكترونية لمنافذ البيع في مختلف المحافظات الفلسطينية.ملاحظات:*البيانات تمثل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.**البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.