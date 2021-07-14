خمس منظمات إقليمية ودولية تعقد ندوة عربية حول عمل الأطفال في الدول العربية والجائحة

رام الله - دنيا الوطنتعقد كل من جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند" والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة العمل الدولية، في 4 أغسطس/ آب 2021 ندوة عربية بعنوان "عمل الأطفال في الدول العربية وجائحة كورونا"، وذلك بمشاركة الآليات الوطنية المعنية بالطفولة وممثلي اطراف الإنتاج والمنظمات ذات العلاقة والخبراء والإعلام.تهدف الندوة إلى التعريف بتأثير وتداعيات جائحة كورونا على عمل الأطفال عالميا وعربيا، والوقوف على التدابير الواجب اتخاذها حتى لا تصبح الأزمة ذريعة للدفع بمزيد من الاطفال إلى سوق العمل، ومناقشة كيفية الحفاظ على المكتسبات التشريعية والاجراءات الحمائية للحد من عمل الاطفال، والتركيز على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الاكثر احتياجا.وتناقش الندوة عددا من المحاور أبرزها الفجوة الرقمية والتعليم عن بعد وارتباط ذلك بعمل الأطفال في ظل جائحة كورونا، وتقييم الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على عمل الأطفال، إلى جانب استجابات الحماية الاجتماعية وأثرها على الحد من فقر الاطفال وارتباط ذلك بعمل الأطفال في ظل جائحة كورونا.يشار إلى أن هذه الندوة العربية تأتي استكمالا ومتابعة لنتائج وتوصيات دراسة "عمل الأطفال في الدول العربية" التي اعدها الشركاء عام 2019، وتماشيا مع توصيات لجنة الطفولة العربية، واتساقا مع التحركات الإقليمية الرامية إلى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتواصلا مع جهود الشركاء في تسليط الضوء على الانتهاكات المتعلقة بظاهرة عمل الأطفال في المنطقة العربية، وبذلا للمزيد من المساعي الحثيثة نحو حماية حقوق الأطفال العاملين، وذلك استناداً إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، بما في ذلك الاتفاقية العربية رقم 18 لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، ومع ماورد في أهداف التنمية المستدامة، وسعيا نحو بلورة رؤية وخطة عربية شاملة للحد من الانتهاكات المتعلقة بظاهرة عمل الأطفال.