(الليكود) يتقدم بمشروع يمنع فتح القنصلية الأمريكية في القدس

رام الله - دنيا الوطنبادر عضو الكنيست عن حزب "الليكود" نير بركات بمشروع قانون من شأنه أنّ يضع حكومة بينت لابيد في موقف صعب ويؤدي إلى نزاع كبير مع الأمريكيين الذين يخططون لإعادة فتح القنصلية الأمريكية التي ستقدم الخدمات للفلسطينيين في القدس.وكان الأمريكيون ضغطوا على بينت ولبيد للموافقة على إعادة فتح القنصلية في القدس بعد أن أغلقت في عهد ترامب.وقدم بركات، وهو رئيس بلدية القدس السابق، مشروع القانون لتعديل "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، ووقع عليه أكثر من 30 عضو كنيست من أحزاب المعارضة: "الليكود"، الصهيونية الدينية، شاس و"يهدوت هتوراة"، وعضو الكنيست عاميحاي شيكلي من حزب "يمينا"، الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت.