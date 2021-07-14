المفوض السياسي لرام الله والبيرة: المؤسسة الأمنية الأحرص على حقوق وكرامة المواطن





رام الله - دنيا الوطنأكد المفوض السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة ناصر نمر عياد ان المؤسسة الأمنية هي الأحرص على كرامة وحقوق أبناء شعبنا وانها لا تألو جهدا على اختلاف اختصاصاتها في خدمة المواطن والسهر على امنه وراحته وحمايته.وأضاف المفوض السياسي خلال اجتماعه مع لجنة العلاقات العامة والاعلام للمؤسستين الأمنية والمدنية في مقر المفوضية في رام الله ان كافة المؤسسات الحكومية سواء كانت امنية او مدنية هدفها الأساسي خدمة المواطن وحماية حقوقه الخاصة والعامة وفق القانون.وقدم عياد خلال اللقاء شرحا شاملا للوضع السياسي الراهن وما تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مؤامرات لتصفيتها وتجاوز حقوق شعبنا بالحرية والاستقلال، والمحاولات المحمومة للتآمر على الشرعية الوطنية الفلسطينية التي يمثلها السيد الرئيس محمود عباس.وجرى خلال اللقاء الذي تخللته عدة مداخلات من الحضور التأكيد على التعاون المشترك وتعزيز البرامج التعبوية والتثقيفية والجماهيرية التي تهدف الى بناء افضل جسور الثقة بين المؤسسة الامنية والجمهور الفلسطيني.